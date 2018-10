vor 4 Stunden Karlsruhe KSC-Trainer Schwartz hat Wiesbaden im Visier: "Ich glaube natürlich an einen Sieg"

Der Karlsruher SC musste nach der 0:1-Niederlage in Rostock zuletzt einen Dämpfer in seiner Siegesserie hinnehmen. Am Wochenende steht nun nach der Länderspielpause wieder eine Chance an, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Der KSC-Trainer Alois Schwartz hat für ka-news bereits einen Einblick in seine Pläne für die Aufstellung gegeben.