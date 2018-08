Die Blicke der Trainingsbeobachter konzentrierten sich am Mittwoch auf eine Person. Neuzugang Alexander Groiß wurde genau unter die Lupe genommen, als er erstmals gemeinsam mit seinen neuen Mannschaftskollegen des Karlsruher SC auf dem Trainingsplatz stand.

Ganz unbekannt waren ihm die neuen Kameraden aber nicht: Benjamin Uphoff und Marvin Wanitzek kannte er bereits aus dem Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart. Der Keeper war es dann auch, der Groiß am Vormittag in Empfang und mit in die Mannschaftskabine nahm. "Mit 'Uppi' habe ich schon zusammengespielt. Marvin war damals verletzt, als ich zu seiner Zeit beim VfB II auch zwei Spiele in der Regionalliga gemacht habe", erklärt der 20-Jährige auf Nachfrage.

Kontakt hatte er zu beiden zuletzt aber nicht, holte sich so auch keine Informationen über den KSC. Dennoch hat er sich für den Drittligisten entschieden, will hier den nächsten Entwicklungsschritt angehen: "Ich möchte mich in der Dritten Liga beweisen und mit der Mannschaft so viel wie möglich reißen."

Kaderplatz am Samstag gegen Kaiserslautern wäre Traum

Für den defensiven Mittelfeldakteur, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, wäre es natürlich ein Traum, gleich am Samstag gegen Kaiserslautern im Kader zu stehen. Unter Druck setzen möchte er sich aber nicht. "Natürlich will man so schnell wie möglich spielen. Sich zu großen Druck zu machen, ist kontraproduktiv. Ich gehe mit positivem Gefühl an die Sache heran - und dann kommt alles eben so schnell, wie es kommt."

Eines wurde schon nach dem ersten Training deutlich: Groiß scheint sich in der jungen KSC-Elf wohlzufühlen: "Jeder versteht sich, man lacht viel, es ist einfach ein gutes Klima."