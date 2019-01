vor 10 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe KSC-Chefcoach mit Vorbereitung zufrieden: "Wir sind gut gewappnet"

Die Pause und auch die Wintervorbereitung waren kurz. Zwei Wochen hat der Karlsruher SC in aller Ruhe trainieren können, in dieser Woche ist schon wieder Alltag und Spieltags-Vorbereitung angesagt. Am Sonntag steht das erste Pflichtspiel 2019 beim FSV Zwickau an.