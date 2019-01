Marvin Pourié hat Grund zum Feiern: Der Stürmer des Karlsruher SC feiert am heutigen Dienstag seinen 28. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte seine Frau Pia eine rührende Botschaft im sozialen Netzwerk "Instagram".

Im Jahresendspurt lief Pourié auf dem Platz so richtig heiß. Auch neben dem Feld scheint der Angreifer einen Volltreffer gelandet zu haben. So jedenfalls lesen sich die Worte seiner Frau in ihrem Geburtstagspost. Dazu gibt Pia Pourié noch den ein oder anderen Einblick in den Familienalltag.

So schreibt sie etwa: "Du treibst mich täglich in den Wahnsinn und gibst mir dann 100 neue Gründe dich immer mehr zu lieben! Du hast eine Menge Macken aber ich liebe sie alle!" Weiter heißt es: "Ich bin unendlich dankbar für die Liebe, die du mir und den Kindern gibst, für all die kleinen Dinge, mit denen du uns ein Lächeln auf die Lippen zauberst!"

Auch sonst geben die Pouriés auf Instagram immer wieder Einblicke in ihren zuckersüßen Familienalltag: