Einige Spieler auf dem Abstellgleis: Wer verlässt den KSC in der Winterpause?

Einige KSC-Spieler, die kaum Einsatzzeiten und keine Perspektiven haben, wollen weg. Trainer Alois Schwartz sagt dazu: "Wir schicken keinen weg, aber wenn einer sagt: Ich will gehen, ich suche eine neue Herausforderung, dann sind wir gesprächsbereit. Dann legen wir dem keinen Stein in den Weg." Wer könnte dem Verein künftig den Rücken kehren?

Zu den unzufriedenen Akteuren beim KSC gehören auch die jungen Spieler: Dominik Kother, Janis Hanek und Malik Batmaz haben sich alle mehr Einsatzzeiten erhofft. Bisher kam dieses Talent-Trio auf: Eine Minute - alle drei zusammen. Kother war es, beim 1:5 gegen Greuther Fürth. Logisch, dass da Wechselgedanken aufkommen.

Malik Batmaz vor Wechsel

Wie ka-news.de erfuhr, gab es für Malik Batmaz eine Anfrage vom 1. FC Köln. Trainer und Manager des Kölner U23-Talentteams, das in der Regionalliga spielt, haben sich im Umfeld über den Torschützenkönig der A-Jugend Bundesliga erkundigt - und wollten eine Leihe. Doch die Verantwortlichen beim KSC gaben Batmaz nicht frei. Der Mittelstürmer soll einer Leihe zugeneigt gewesen sein, weil er unbedingt Spielpraxis sammeln will, um sich weiter zu entwickeln. Ob man Batmaz in der Winterpause gehen lässt?

Trainer Alois Schwartz ist erfahren, kennt solche Situationen zur Genüge, sagt daher zur Situation von Batmaz und Co: "Das sind Lehrjahre, da kommen nicht so viele Einsatzzeiten." Unzufrieden ist auch Martin Röser, den warfen immer wieder Verletzungen zurück. Daher war sein Stammplatz zuletzt - auf der Tribüne. Einem Abgang ist Röser nicht abgeneigt.

Ob Marco Djuricin wohl auch gerne gehen würde? Einst sagte er: "Ich habe bisher bei all meinen Clubs gespielt." Beim KSC gelang ihm das bisher nicht.

Auch Saliou Sané ist mit seiner aktuellen Situation nicht glücklich. Der 27 Jahre alte Angreifer wurde einmal eingewechselt. Beim 4:1 gegen Regensburg - eine Minute vor dem Abpfiff. Für Sané soll sich sein Ex-Club Großaspach interessieren. Doch: Aspach ist in Liga drei, hat einen schmalen Etat.

Möbius-Abgang wahrscheinlich

Beim KSC erhält Sané ein ordentliches Zweitligagehalt. Verständlich, wenn er nicht so einfach monatlich auf eine fünfstellige Summe verzichten will. Ein weiterer Kandidat, den der KSC ziehen lassen würde: Justin Möbius.

Der begabte Mittelfeldspieler schaffte es nie, sich im Wildpark durchzusetzen. Eine Anfrage eines Top-Regionalligisten - es soll Saarbrücken gewesen sein - soll er abgelehnt haben. Jetzt wird ein Abgang wohl wahrscheinlich.