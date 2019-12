vor 17 Stunden Peter Putzing Karlsruhe "Eine brutale Enttäuschung": KSC-Mittelfeldspieler Marc Lorenz ärgert sich über das Remis gegen Bielefeld

Es war ein sehenswertes, technisch gelungenes Tor, das Marc Lorenz zur 1:0-Führung des KSC in Bielefeld erzielte. Mit seinem starken linken Fuß hämmerte er die Kugel ins Tor. Grund genug um zu Jubeln? Allemal. Aber: Der 32-Jährige drehte ab, zeigte keine Jubelgeste. Aus Respekt vor dem Ex-Club. Mehr innere Freude also über seinen zweiten Saisontreffer in 16 Begegnungen, in denen er für den KSC zum Einsatz kam. Peter Putzing rückt ihn in der exklusiven ka-news.de-Serie ins "KSC-Spotlight".