Noch sechs Spieltage, bevor sich die aktuelle Saison ihrem Ende geneigt hat. Dann steht fest, ob der Karlsruher SC in der kommenden Runde in Liga 2 mitspielt oder nicht - oder ob er vielleicht noch in der Relegation um den Aufstieg kämpfen muss. In der vergangenen Woche haben wir bereits bekannte Köpfe aus dem KSC-Umfeld zum Thema "Aufstieg" befragt. Passend zu den rechnerischen Möglichkeiten, die wir derzeit auf ka-news präsentieren, gibt es diese Stimmen hier nochmals in der Übersicht:

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther ist erfreut über die aktuelle Entwicklung des Vereins: "Wir sind sehr froh, dass unser Cheftrainer Alois Schwartz die Mannschaft nach dem schlechten Saisonstart stabilisiert und ins erfolgreiches Fahrwasser geführt hat". Die gute Ausbeute spreche für seine hervorragende Arbeit und seine hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft. "Mit seiner bodenständigen Art passt er gut zum KSC und in unser Team", erklärt Wellenreuther.

Zu den Aufstiegschancen befragt, verweist der KSC-Präsident auf die nach wie vor enge Situation auf den vorderen Tabellenplätzen. "Wir tun gut daran, von Woche zu Woche zu denken. Trainerteam und Mannschaft arbeiten jedenfalls hart daran, die derzeitige Erfolgsserie fortzuführen."

"Immer mehr als eine Einheit präsentiert"

Auch Sportdirektor Oliver Kreuzer lobt die Arbeit des Trainers."Wir haben unsere Defensivprobleme ab dem 6. Spieltag in den Griff bekommen. Alois Schwartz hat mit der Mannschaft mit Schwerpunkt Defensive herausragend gearbeitet und damit auch die Basis für 19 ungeschlagene Spiele in Serie gelegt. Auch sind wir als Mannschaft nach und nach besser zusammen gewachsen und präsentieren uns immer mehr als eine Einheit, die ein klares Ziel verfolgt."

Die Mannschaft habe einen unglaublichen Teamspirit entwickelt, wo persönliche Befindlichkeiten hinten anstehen und nur das Kollektiv zähle, lobt der Ex-Profi. Dies sei nicht selbstverständlich bei der Ansammlung von Spielern, die sich in ihrem Selbstverständnis normalerweise als Stammspieler sehen.

Beim Thema Aufstieg zeigt sich auch Kreuzer demütig: "Wir haben uns ab dem 7. Spieltag auf die Fahne geschrieben, dass wir uns immer nur auf das nächste Spiel fokussieren, damit sind wir gut gefahren – das hat uns jetzt acht Spieltage vor Saisonende in eine Position gebracht, in der wir zum Kreis der fünf bis sechs Mannschaften gehören, die aufsteigen können."

Wer es am Ende tatsächlich schaffe, sei derzeit unmöglich zu beurteilen. An jedem Spieltag kann es wieder zu Verschiebungen kommen. "Du benötigst einen langen Atem, zum richtigen Zeitpunkt eine gute Tagesform sowie manchmal auch etwas Schiedsrichterglück. Aber die Chance ist gegeben und das ist schon einmal sehr positiv."

Fan-Szene zeigt sich zuversichtlich

Etwas optimistischer äußert sich die Fan-Szene: Für Martin Löffler, den Vorsitzenden der "Supporters Karlsruhe", ist Trainer Alois Schwartz der Mann der Stunde. Ihm sei es gelungen, die Jungs zu einer erfolgreichen Truppe zu formen. "Man erkennt die Handschrift des Trainers. Wir danken Alois Schwartz für seine tolle Arbeit."

Löffler ist nach eigener Aussage sehr zuversichtlich, dass der Verein am Ende den Direktaufstieg schafft und verweist auf die Duelle gegen die Konkurrenz. "Ich bin sehr guter Dinge und habe das Gefühl, dass die Mannschaft stark genug ist und am Ende den längeren Atem hat um einen der beiden ersten Plätze zu belegen." Löffler hat auch das Gefühl, dass Mannschaft und Fan-Szene in den letzten Wochen wieder stärker zusammen gewachsen sind.

Ex-Trainer Schäfer glaubt an den Wiederaufstieg

Kult-Trainer Winnie Schäfer ist vom direkten Wiederaufstieg "seines" Klubs fest überzeugt. "Der KSC muss eigentlich aufsteigen. Man hat endlich den richtigen Trainer für die 3. Liga gefunden", so Schäfer gegenüber ka-news. "Die nächsten drei Spiele sind die wichtigsten. Die Fans hätten die zweite Liga auf jeden Fall verdient."

Zwischen 1986 und 1998 prägte Winfried Schäfer als Trainer die erfolgreichste Ära der jüngeren Vereinsgeschichte. In den 1990er Jahren schafften die Badener unter Schäfers Leitung dreimal die Europapokal-Qualifikation. Bis heute arbeitete Schäfer in allen Teilen der Welt als Trainer. Er betreute die Nationalmannschaften von Kamerun, Thailand und Jamaika und war Vereinstrainer in Aserbaidschan, oder Dubai tätig. Seit Oktober 2017 trainiert Schäfer im Iran den Erstligisten Estheglal Teheran.

Auch Kauczinski glaubt an Liga 2 für den KSC

Beim ersten Drittliga-Aufstieg vor fünf Jahren kehrte der KSC ebenfalls nach einer Saison in die zweite Liga zurück. Unter dem damaligen Trainer Markus Kauczinski holten die Karlsruher 79 Punkte und wurden so Drittliga-Meister.Kauczinski, der derzeit als Trainer beim FC St. Pauli arbeitet, erlebt die aktuelle Lage seines Ex-Klubs sehr positiv: "Der KSC ist seit 20 Spielen ungeschlagen und die beste Mannschaft der Rückrunde. Ich freue mich, dass die Spieler und der Trainer so erfolgreich zusammenarbeiten und hoffe, dass es reicht, um ein Wörtchen beim Aufstieg mitzureden", so Kauczinski gegenüber ka-news.

Allerdings ist sich der 48-jährige Fußballlehrer sicher, dass sich das Aufstiegsrennen erst in den letzten Spielen entscheiden wird. "Es stehen noch viele direkte Duelle an, so dass noch alles möglich ist. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist die Rückkehr in die zweite Liga zu schaffen."

Die Stimmen sind bereits am 22. März unter dem Titel Bald wieder "Profifußball" im Wildpark? "Die Fans hätten die 2. Liga verdient!" bei ka-news erschienen.