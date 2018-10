09.10.2018 16:21 Karlsruhe Blau-weißes Spotlight: KSC-Verteidiger Roßbach im Pech

Länderspielpause, in den Ligen ruht der Ball. Auch der Karlsruher SC muss sich etwas gedulden bis zum nächsten Punktspiel. Für einen Akteur ist dies besonders ärgerlich: Damian Roßbach. ka-news wirft in der neuen Rubrik "Spotlight" einen Blick auf den Verteidiger und beleuchtet noch einmal sein Spiel in Rostock.