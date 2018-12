Die Gelbsperre von Marvin Wanitzek war die Chance für Janis Hanek: Er bekam von Trainer des Karlsruher SC, Alois Schwartz, die große Chance, von Beginn an das Spiel gegen 1860 München zu gestalten. Eine Aufgabe, die er mit Bravour löste, wenn es nach seinen Mannschafts-Kameraden geht.

Vor der Partie wurde Janis Hanek gefragt, ob es ihn negativ beeinflussen könnte, dass er auf einer Baustelle spielen muss. Er antwortete selbstbewusst und cool: "Da schau ich nicht drauf, ich konzentriere mich auf das Spiel."

Als er auf das Spielfeld lief, da war er nicht mehr ganz so cool, sondern schon ein wenig blass. Man sah dem Jungtalent des KSC die - absolut verständliche - Nervosität an. Doch als der Mittelfeldspieler nach dem Schlusspfiff des 3:2 Sieges gegen 1860 München in Richtung Kabine ging, hatte er ein leichtes, zufriedenes Lächeln im Gesicht. Er wusste: Das Startelfdebüt war richtig gut gelungen. Vielleicht hätte er ganz gerne etwas zu seiner starken Leistung gesagt, aber Trainer Alois Schwartz fand es besser, dem jungen Mann den Medienrummmel zu ersparen. Nachvollziehbar.

Mit der Spielzeit stieg die Souveränität

Hanek war enorm laufstark, ging von Beginn an ohne Scheu in die Zweikämpfe, hatte ein gutes Stellungsspiel. Mit zunehmender Spieldauer agierte er immer abgeklärter, immer sicherer und souveräner, attackierte den Gegner immer früher. Hilfreich beim Debüt: Die Unterstützung der Teamkollegen. Egal ob Kapitän David Pisot, Mittelfeldkollege Manuel Stiefler oder der Toptorschütze Marvin Pourié: Alle halfen ihm, alle munterten auf und lobten das KSC-Eigengewächs.

Die Teamkollegen äußerten sich durchweg positiv über den Auftritt des gebürtigen Rastatters. Torjäger Marvin Pourié zu Hanek: "Für ein Startelfdebüt hat Janis es überragend gemacht. Er hat sich reingeschmissen, ging in jeden Zweikampf. Er hat gegen Grimaldi - und der ist zwei Köpfe größer - ein Kopfballduell gewonnen. Der Junge kann stolz sein. Er hat eine Menge dazu beigetragen, dass wir die drei Punkte im Wildpark behalten haben."

"Wir können uns auf ihn verlassen"

Auch Kapitän David Pisot lobte den Auftritt des ruhigen, zurückhaltenden und enorm ehrgeizigen Hanek, den er im Spiel immer wieder aufmunterte und unterstützte: "Janis hat es sehr gut gemacht. Das, was wir von ihm erwartet haben, das was ihm der Trainer vorgegeben hat, hat er eins-zu-eins umgesetzt. Es ist schön zu wissen, dass man einen jungen Spieler hat, der immer einspringen kann. Wir können uns auf ihn verlassen. Das ist wichtig. Kompliment an Janis."

Doch am wichtigsten ist der Eindruck, den Hanek beim Cheftrainer hinterließ. Und auch Schwarz war voll des Lobes für den Youngster: "Man muss sehen: Es war sein erstes Spiel vor solch einer Kulisse - mit 19 Jahren, mit diesem Druck so zu spielen, das war gut. Am Anfang war Janis etwas unsicher, dann fand er über jeden Zweikampf Sicherheit, jedes gewonnene Duell war für ihn ein Bonus", so der KSC Coach, der verriet, was er dem Ex-KSC-Jugendspieler vor der Partie erklärte: "Ich habe ihm gesagt, er muss so spielen, dass der Gegner ihn hasst, weil er immer da ist, weil er immer dazwischen geht. Er musste keinen Gegner ausspielen, sondern immer da sein. Diese Aufgabe hat er hervorragend gelöst."

Nur in der zweiten Hälfte ging dann die Kraft aus

Schwartz verriet auch etwas Internes: "Als Janis klar war, dass er anfangen wird, merkte man ihm die Nervosität an. Manuel Stiefler hat ihm sofort vom Anpfiff an im Mittelfeld gut geholfen. Die Mannschaft hat ihm gezeigt, dass sie Vertrauen in ihn hat. Janis hat seine Sache sehr ordentlich gemacht, bis ihm in der zweiten Halbzeit bisschen der Sprit ausging. Da wurde die Fehlerquote höher."

Trotz der Lobeshymnen ist es gut möglich, dass Hanek in Großaspach wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Denn die Sperre von Marvin Wanitzek ist dann abgelaufen. Der Stammspieler und Freistoßspezialist wird wohl für Hanek in die erste Elf zurückkehren. Sollte das so sein - lässt es Schwartz nicht kalt. "Natürlich tut es mir leid. Aber es tut mir auch weh, Leute zuhause lassen zu müssen, weil der Kader nur 18 Spieler umfassen darf. Jemand draußen lassen zu müssen, das ist mit das Schwierigste am Trainerjob."