Auch wenn der Auftritt von Alexander Groiß gegen den 1. FC Nürnberg nicht durchgängig überragend war: Der junge Mittelfeldspieler des KSC macht Hoffnung. Er war einer der absoluten Aktivposten im Team der Badener. Dem 21 Jahre alten Modellathlet war kein Weg zu weit, kein Zweikampf zu viel. Auf seine Leistungen wirft Peter Putzing in der exklusiven ka-news.de-Serie "KSC-Spotlight" einen genaueren Blick.

Er ist der Abräumer im Mittelfeld, der Stabilisator vor der Abwehr - einer, der versucht, das gegnerische Spiel zu zerstören. Aber: "Alex" will auch am Spiel nach vorne teilnehmen. Seine Laufleistung, mit 9,15 Kilometern in 76 Minuten: sehr beachtlich.

Die Passquote mit 65 Prozent ist ordentlich, die Zweikampfquote mit 58 Prozent - ausbaufähig. Zur Halbzeit waren es noch knapp über 70 Prozent.

Fehlende Wettkampfpraxis

Und genau da liegt ein Problem des talentierten Groiß. Man merkt ihm an, dass er in den ersten 19 Partien nur dreimal zum Zuge kam. Klar, dass da die Wettkampfpraxis fehlt. Und logisch: Wenn die Kraft nachlässt, leidet die Konzentration - wie übrigens bei (zu) vielen Spielern im KSC-Kader.

Man denke an Ben-Hatira, Gondorf, Carlson, Guèye und auch Camoglu. Allesamt haben wenig Spielpraxis. Es wird überdeutlich: Dem Kader fehlt es an einigem, auch an Schnelligkeit. Das liegt auch daran, dass der Akku mit der Aufschrift "Wettkampfhärte" im Laufe eines Spiels allzu schnell leerer und leerer wird.

"Fehler werfen ihn nicht um"

Christian Eichner ist indes voll des Lobes über seinen 1,90 Meter großen und 86 Kilo schweren Mittelfeldmann: "Der Junge will immer den Ball, er will immer mitgestalten. In der ersten Halbzeit war er prima. Wenn er einen Fehler macht, holt er sich die Kugel wieder. Das ist toll, das ist der richtige Ansatz", so der KSC-Trainer.

Und weiter: "Er ist erst 21 Jahre alt, da muss man einiges nachsehen. Fehler werfen ihn nicht um, er wird lernen und wachsen, das wird ihn stärker machen." Eichner weiß aber auch, dass bei Groiß "so ab der 70. Minute schon mal der Stecker gezogen ist". Doch hier sei Besserung nach Ansicht des Trainers bereits deutlich zu erkennen.

"Das Tor war wieder so ein Eigending und fängt bei mir an. Schei..."

Dennoch: Vor dem entscheidenden Gegentor der Nürnberger in der 74. Minute war der ungemein engagierte Groiß unkonzentriert. Der Ball rutschte ihm durch. Er kämpfte, versuchte seinen Fehler wieder gut zu machen. Das klappte auch mit viel Einsatz - aber auf Kosten einer Ecke.

Die führte dann - nach Uphoffs Patzer - zum 0:1. "Das Tor war wieder so ein Eigending und fängt bei mir an. Schei...", zeigt er Selbstkritik. Groiß, der in der Jugend im Mittelfeld auf der Sechs, aber auch auf der Zehn spielte, analysiert offen: "In der zweiten Halbzeit hat uns der Zugriff gefehlt, das lag auch daran, dass wir am Ball keine Ruhe mehr hatten, die Kugel zu schnell wieder hergegeben haben."

Und weiter: "Wir waren zu hektisch, da hätten wir mal, zum Beispiel bei einem Einwurf, eine kleine Pause nehmen müssen, runterkommen, durchatmen und Kraft tanken, um dann wieder in den Spielfluss, den wir in der ersten Halbzeit hatten, zu kommen."

"Wir kommen da raus"

Doch der kopfballstarke Profi gibt sich kämpferisch, auch was die schwere Begegnung in Heidenheim angeht: "Man kann in Heidenheim gewinnen! Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, es sind noch genug Spiele."

Eines ist für ihn klar: "Aufgeben ist keine Lösung! Wir werden den Kampf annehmen und alles versuchen. Es ist sehr eng in der Tabelle - wir kommen da raus."