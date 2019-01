Eigentlich wäre nach dem 5:0-Sieg des KSC gegen Preußen Münster eine Feier fällig gewesen, war er doch für Trainer Alois Schwartz gleichzeitig ein Jubiläum: Es war sein 50. Spiel als KSC-Cheftrainer. Vor knapp eineinhalb Jahren wechselte der ehemalige Sandhausen-Coach in den Wildpark und zeigte den Blau-Weißen den Weg raus aus der Versenkung - Überheblichkeit sucht man bei ihm deswegen aber vergeblich.

Am Dienstag, 29. August 2017, wurde es offiziell: Alois Schwartz ist der neue Trainer des KSC. In dieser Zeit hat "Alu" seine Mannschaft flott gemacht und 99 Punkte gewonnen. Rund zwei Zähler im Schnitt - eine blendende Bilanz. Aber: Der 51 Jahre alte Coach feierte nicht, er bereitet das Team auf die Partie in Halle vor. Mit Erfolg. Der KSC gewann 3:0 - die blendende Bilanz von Schwartz wurde sogar noch besser.

Schwartz ist kein Lautsprecher

Aber: Jubiläums- oder Bilanzfeier? Unwichtig. Tabellenführung inklusive Herbstmeisterschaft? Unwichtig. Für Schwartz zählt immer "das nächste Spiel, und das wird schwer, denn in dieser Liga ist jedes Spiel schwer", so das Credo des Ex-Bundesligaspielers. Schwartz absolvierte 85 Bundesliga-Spiele für die Stuttgarter Kickers und den MSV Duisburg, dazu 128 Zweitliga-Einsätze für Stuttgart und Waldhof.

Der KSC-Coach ist ein steter Mahner. Immer warnt er vor dem Gegner, sorgt damit und mit seiner Bodenständigkeit zwar nicht für plakative Schlagzeilen - ist aber schlicht und einfach im Recht. Schwartz ist kein Lautsprecher. Ein flotter Spruch? Von ihm ist der selten zu hören. Er sieht sich nicht als Entertainer, sondern als Pragmatiker, als nüchterner Arbeiter - als Trainer. Die Mannschaft ist der Mittelpunkt.

"Mister Kontinuität"

"Das Leistungszeugnis der Mannschaft, 38 Punkte nach 19 Spielen, ist hervorragend. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus, das wird noch ein harter Weg." Öffentliche Kritik: Nicht sein Ding. Intern legt er im direkten Gespräch schon mal den Finger in die Wunde - zeigt Schwächen und Fehler deutlich auf.

Schwartz ist der "Mister Kontinuität!" Zehn Jahre war er Profi bei den Stuttgarter Kickers, war schon mit 23 Jahren Kapitän. Rund sechs Jahre trainierte er den Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern, fünf Jahre war er in Pfullendorf. Seit 20 Jahren ist er mit seiner Frau Jutta verheiratet, lebt in Mannheim. Im Zentrum im Eigenheim dort oft: Bailey, sein Hund. Ein Australian Shepherd, mit dem er gerne lange spazieren geht.

"Ballermänner" statt "Bollwerk"

"Alu" gibt den Spielern Vertrauen - lässt auch einmal ein, zwei schwächere Auftritte zu, ehe er wechselt. Seine Spieler zahlen dieses Vertrauen mit Einsatz, Engagement - mit guter Leistung zurück. Man denke an den zuvor öfters glücklosen Marvin Pourié, der im Wildpark großartig glänzt.

Der Fußball von Schwartz steht nicht nur für eine funktionierende Defensive. Der Coach hat aus dem "Badischen Bollwerk" der vergangenen Saison inzwischen die "Badischen Ballermänner" geformt. Umso überraschender, weil das KSC-Team vor der Saison fünf Leistungsträger verlor. Schwartz machte sich für Verpflichtung von Akteuren stark, die er kannte: Marco Thiede, Damian Roßbach, Manuel Stiefler aus Sandhausen und Pourié aus gemeinsamen Zeiten in Kaiserslautern. Allesamt sind Stammspieler - allesamt Volltreffer.