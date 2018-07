15.07.2018 10:42 Karlsruhe Kapitän Bülow verlässt das KSC-Schiff - Stiefler schon in Österreich

Jetzt also doch: Der Karlsruher SC und sein bisheriger Kapitän Kai Bülow gehen wohl getrennte Wege. Der 32-Jährige verließ am Sonntagvormittag das Trainingslager in Österreich.