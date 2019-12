vor 40 Minuten Karlsruhe KSC trifft im Januar auf Ex-Trainer: Markus Kauczinski wechselt nach Dresden

Markus Kauczinski wird Trainer von Bundesliga Zweitligist Dynamo Dresden. Nach ka-news.de-Informationen ist der Wechsel "in trockenen Tüchern". Damit spielt der KSC am 29. Januar in Dresden gegen seinen Ex-Trainer.