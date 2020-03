Christoph Kobald ist zuversichtlich, dass sich der KSC wieder aus dem Keller rauskämpft. Der 22-Jährige hat sich seinen Stammplatz in der Innenverteidigung erarbeitet. Muss am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen Darmstadt allerdings zuschauen. Er kassierte in Heidenheim seine fünfte gelbe Karte wegen Meckern.

Wenn es stimmt, dass ein Fußballprofi aus Fehlern lernt, dann hat Christoph Kobald beim 1:3 des KSC in Heidenheim viel gelernt. Vor allem, dass man sich in der 2. Bundesliga keine auch noch so kleine Nachlässigkeit erlauben kann, ohne, dass man dafür bestraft wird.

Der erst 22 Jahre alte Österreicher begann rechts in der Dreierkette richtig gut, doch dann haderte er mit dem Schiedsrichter über eine Einwurfentscheidung - statt sich auf seinen Job in der Defensive zu konzentrieren - jugendliche Unerfahrenheit.

Prompt gingen die Gastgeber in der 21. Spielminute in Führung. Auch bei den beiden weiteren Heidenheimer Treffern hatte Kobald "Aktien" drin. Wie seine Defensivkollegen war er im Strafraum nicht präsent genug, ließ den Schwaben in der "Box" zu viele Freiheiten. Der sympathische gebürtige Wiener erlebte ein Wechselbad der Gefühle.

Fünfte Gelbe wegen Meckern

In Halbzeit zwei sorgte er mit seinem ersten Zweitligatreffer dafür, dass beim KSC wieder Hoffnung aufkeimte. Der kopfballstarke Profi hatte nach einer Ecke das 1:3 erzielt.

Dann: Völlig überflüssig und der fehlenden Erfahrung geschuldet kassierte Kobald kurz vor dem Abpfiff eine Verwarnung - für Meckern. Somit muss er beim kommenden Heimspiel des KSC gegen Darmstadt gesperrt zuschauen. Schade, denn er hatte sich einen Platz im Abwehrzentrum erarbeitet.

Am liebsten in der Innenverteidigung

In der Innenverteidigung, dort wo er in Österreich ausgebildet wurde, kam Kobald erstmals am 21. Spieltag zum Einsatz. Die Frage nach der Lieblingsposition beantwortet er zunächst diplomatisch: "Ich spiele am liebsten dort, wo mich der Trainer aufstellt!" Bekennt dann aber doch. "Ich habe fast immer in der Innenverteidigung gespielt, da bin ich zu Hause."

Bevor er beim KSC dort zum Einsatz kam, musste er Allrounderqualitäten zeigen. Denn er wurde sowohl im defensiven Mittelfeld wie als Rechtsverteidiger auf den Platz geschickt. Daher ist es besonders bitter, dass der 1,86 Meter große und 80 Kilo schwere Defensivspezialist jetzt zuschauen muss. Insgesamt brachte es "Kobi" bisher auf zwölf Einsätze über 766 Minuten.

Kopf hoch und weiter machen

Gegen Heidenheim war seine Laufleistung mit 10,07 Kilometern ordentlich, die Passquote mit 75 Prozent gut. Doch in Sachen Zweikampfbilanz - 50 Prozent - ist noch Luft nach oben. Vor allem in der "Box" ist mehr Konzentration angesagt.

Kobald gibt sich vor der Partie gegen Darmstadt, trotz des Negativlaufs seiner Mannschaft, zuversichtlich: "Wir sind schon nach heftigen Niederlagen gut zurückgekommen, ich hoffe das gelingt uns jetzt wieder", sagt er, bekennt aber auch, dass "solche Niederlagen sehr schmerzhaft sind".