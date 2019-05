Auf die Leistungen des Karlsruher SC lohnt immer wieder ein genauerer Blick. Diesen wagt regelmäßig am Mittwoch Peter Putzing und rückt Erfolge der Profis in der exklusiven ka-news-Serie ins "KSC-Spotlight“. Kurz vor dem Saisonende steht der Toptorjäger Marvin Pourié im Mittelpunkt.

Er war wieder einmal der Matchwinner. Wieder einmal mit einem Doppelpack. KSC-Toptorjäger Marvin Pourié erzielte beim 2:1 der Badener gegen Großaspach Saisontreffer Nummer 20 und 21 - mit "Doppelpack" Nummer fünf in dieser Saison. Topvoraussetzungen für ihn, in dieser Saison Torschützenkönig in Liga drei zu werden. Und das will er.

Aber: Noch mehr will der ungemein durchsetzungsfähige Stoßstürmer - aufsteigen in Liga zwei. Der 28-Jährige strotzt vor Selbstvertrauen: "Ich gehe zu hundert Prozent davon aus, dass wir aufsteigen." Pourié begründet, warum er so zuversichtlich ist. Man schaue nur auf den Auswärtssieg bei den Löwen, und den Dreier danach gegen Großaspach.

"Toll, dass wir immer noch so viel Gas geben"

"Das waren von uns souveräne Mannschaftsleistungen. Wir haben einen tollen Charakter gezeigt." Die Jungs würden immer und immer wieder "alles raushauen, in jedem Spiel. Wir können stolz auf unsere Konstanz sein und stolz, dass wir noch immer so viel Gas geben."

Pourié hat keine Zweifel, dass der KSC am Samstag in Münster bei den Preußen die Aufstiegsparty steigen lassen kann: "Wir lassen uns das nicht mehr nehmen und wollen es in Münster schaffen. Man merkt es an unserer Körpersprache, man sieht es in unseren Augen, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen", so der Stürmer, den KSC-Fans im Spiel gegen Großaspach minutenlang mit: "Olé, olé, olé Marvin Pourié!!!!"-Gesängen bejubelten.

Erfolgsdruck bei den Blau-Weißen

Dass der Druck zu groß wird, das befürchtet er nicht. "Klar, es ist emotionaler Druck da. Aber: Wir müssen weiterhin auf uns schauen", sagt er und ergänzt: "Wir haben Haudegen wie Gordi und David Pisot in der Mannschaft, die haben Erfahrung, die können den Druck kompensieren und vielleicht auch von denen weghalten, die nicht damit umgehen können!"

Pourié schießt Tore am Fließband, 21 bisher. Alles dabei: Kopfballtreffer, Schüsse, Schlenzer, Abstauber – einfach alles. Aber: Er verdient sich jeden Treffer. Denn "MP" ackert und rackert, wirft sich in jede Flanke, ist sich aber auch nicht zu schade bei gegnerischen Angriffen und Standards Defensivarbeit zu leisten. Der spurtstarke Stürmer ist auch enorm zweikampfstark, ist im Eins-gegen-ein sehr durchsetzungsfähig. Manchmal will er zwischen zwei, drei Gegenspielern hindurch - und hin und wieder klappt sogar das...

Pourié scheint angekommen

Nach seiner Tingeltour durch Europa, nachdem er für fast 20 Clubs spielte, hat er im Moment absolute Topform. In Sachen Aufstieg sieht er nur eine klitzekleine Gefahr: "Wir können uns nur noch selber ein Beinchen stellen", sagt er - schüttelt dabei aber den Kopf und fügt hinzu: "Aber wir haben diese enorme Konstanz und man merkt an unseren Auftritten, dass wir uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen wollen. Das klappt!"

Von noch etwas ist Pourié (fast) sicher überzeugt: Dass er in dieser Saison insgesamt 25 Tore erzielen wird. Darauf hat er sogar gewettet. "Ich habe eine kleine Wette mit Marco Thiede. Er hat sicher beim Spiel gegen Großaspach auf der Tribüne nach meinem zweiten Tor gezittert, denn ich habe gesagt: 25 Tore sind für mich möglich. Wir haben noch zwei Spiele, darauf arbeite ich hin." Der Wetteinsatz? "Ein feines Essen!"