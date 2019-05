Manuel Stiefler und Martin Röser haben sich im Spiel gegen Großaspach verletzt. Nach genaueren Untersuchungen gibt es zwar keine Entwarnung - aber es besteht die Hoffnung, dass beide am Samstag in Münster mitmischen können.

Bei Stiefler hatte "der linke Oberschenkel zugemacht. Es hat reingestochen", sagte der Allrounder nach dem Schlusspfiff und ergänzte optimistisch: "Ich glaube es ist nicht ganz so schlimm, aber ich hatte schon ein, zwei Wochen Knieprobleme auf der linken Seite." Bei einer MRT-Untersuchung stellte sich heraus, dass die Muskelverletzung am Oberschenkel nicht so schwerwiegend ist wie befürchtet. Stiefler pausiert nun zwei Tage, soll am Donnerstag wieder ins Training zurückkehren.

Martin Röser hatte gegen Großaspach Riesenpech. Kaum eingewechselt, erhielt er einen heftigen Schlag auf die Rippe, die er nur wenige Wochen zuvor gebrochen hatte. In der Halbzeit wurde er gespritzt, bekam Schmerzmittel und einen Tapeverband. "Damit konnte ich bis zum Abpfiff durchhalten", sagt er im Gespräch mit ka-news. Die genaue Untersuchung erbrachte, dass die Rippe nicht erneut gebrochen ist, sondern dass Röser nur eine starke Prellung erlitten hat.

Die Hoffnung auf seinen Einsatz in Münster ist da, wenn auch versehen mit einem Fragezeichen. "Wir müssen abwarten, wie sich das im Laufe der Woche entwickelt", sagt KSC-Trainer Alois Schwartz. Möglich, dass es bei beiden angeschlagenen Akteuren eine Punktlandung im Münsterland gibt.