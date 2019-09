vor 1 Stunde Peter Putzing Karlsruhe KSC-Neuling Dirk Carlson muss die Ellenbogen ausfahren: "Die zweite Liga ist richtig robust!"

Die Partie in Nürnberg begann für Dirk Carlson nicht gut. Der Ersatzmann von Damian Roßbach als Linksverteidiger wirkte anfangs etwas verunsichert. Auch am Durchsetzungsvermögen hapert es noch etwas. Kann sich der "Neue" dennoch im Kader gegen seinen Konkurrenten "Rossi" behaupten? Peter Putzing hat ihn in der exklusiven ka-news.de-Serie "KSC-Spotlight" gefragt.