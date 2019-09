vor 11 Stunden Karlsruhe KSC-Kapitän David Pisot über die dritte Niederlage in Folge: "Es muss für jeden von uns eine Warnung sein, sich zu fokussieren!"

Wegducken nach einer Niederlage? Nicht sein Ding! David Pisot, Kapitän des Karlsruher SC, steht immer Rede und Antwort. Und vor allem: Der Spielführer ist keiner, der etwas schönredet. Wie er seiner Mannschaft nach den vergangenen drei Niederlagen wieder zurück in die Spur helfen will und warum ihn der Gedanke an einen möglichen drohenden Abstiegskampf nicht aus der Ruhe bringt - Peter Putzing hat ihn in der exklusiven ka-news.de-Serie "KSC-Spotlight" gefragt.