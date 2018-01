Verliert der Karlsruher SC seinen besten Mittelfeldspieler? Marcel Mehlem könnte den Verein noch in der Winterpause verlassen. Der VfL Wolfsburg und der dänische Odense BK sollen Interesse am KSC-Talent haben.

Der VfL Wolfsburg soll Mehlem auf der Liste haben, allerdings erst für die kommende Saison. Besonders großes, absolut aktuelles und konkretes Interesse hat der dänische Traditionsclub Odense BK. Der Verein, der auch als eine Art "Farmteam" des englischen Clubs FC Everton agiert, soll sich bereits im Wildpark bei den Verantwortlichen des KSC gemeldet haben.

Zweikampfstark, lauffreudig, dynamisch

Die Dänen sollen sich nach den Konditionen für einen möglichen Wechsel Mehlems, noch in der Winterpause in Richtung Odense, erkundigt haben. Dass "Cello" Mehlem ein Fan des englischen Fußballs ist - ist bekannt. Also: Der Wechsel zu Odense als Sprungbrett in Richtung englischer Premier League ist denkbar.

Seine Spielweise würde dort gut passen: Zweikampf-Härte, Lauffreude, Schnelligkeit und Dynamik, all das zeigt die KSC-Kampfmaschine im defensiven Mittelfeld in jeder Partie. Der 176 Zentimeter große, 73 Kilo-Muskelmasse-Mann hat ein großes Vorbild: Gennaro Gattuso. Der Italiener wurde Weltmeister und Champions League Gewinner. Seine Fans tauften ihn wegen seiner Aggressivität: "Braveheart!" Diesen Spitznamen hört Mehlem auch gerne.

"Herz des Teams" und "Emotional Leader"

Doch der Bruder von Marvin Mehlem, dem filigranen Feintechniker, der in Darmstadt spielt, hat beim KSC noch einen Vertrag bis 2019. Die Dänen müssten Ablöse zahlen, sollen dazu auch grundsätzlich bereit sein. Und da der KSC seitens des Verbandes die Auflage bekam, rund 1,5 Millionen Euro an Transfererlösen zu erzielen, scheint ein Abgang des Topspielers - denkbar.

Allerdings ist auch bekannt, dass sich Mehlem beim KSC - besonders seit Alois Schwartz Trainer ist - sehr wohlfühlt, dass er sich allzu gerne dort in Ruhe weiterentwickeln würde.Viele bezeichnen Mehlem als: "Das Herz des Teams."Oder auch als den "Emotional Leader!" Gibt man den ab, dann wird es noch schwerer, das vor der Saison angekündigte Ziel: Wiederaufstieg zu erreichen.

