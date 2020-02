Um in der zweiten Bundesliga bestehen zu können, hat sich der Karlsruher SC einen erfahrenen Mittelfeldspieler ausgeliehen: Jérôme Gondorf. Er ist ein Allrounder mit viel Spielerfahrung - und ein absoluter Teamplayer. ka-news.de rückt ihn ins Rampenlicht und hat ihn für die exklusive Serie "KSC-Spotlight" interviewt.

Als bekannt wurde, dass Jérôme Gondorf zum KSC wechselt, herrschte große Freude bei allen KSC Fans. Es war klar, dass der Mittelfeldallrounder, der vom SC Freiburg ausgeliehen wurde, die Qualität im Kader anhebt. Gondorf soll dem KSC Spiel Struktur geben.

Der technisch versierte Mittelfeldmann ist sehr engagiert, ein absoluter Teamplayer. "Ich beackere den Platz, ich will omnipräsent sein", sagte er kurz nach seiner Verpflichtung, ergänzte aber auch realistisch: "Ich bin nicht der Messias!" Wohlwissend, dass er vor dem Wechsel einige Wochen ohne Wettkampfpraxis war, dass er Zeit braucht, um das zu kompensieren.

Aber: Er ist auf einem guten Weg. Gegen Kiel spulte er fast zwölf Kilometer ab - ein guter Wert. Darüber hinaus landeten 72 Prozent seiner Pässe bei einem seiner Mitspieler. In Sachen Zweikampfquote, die bei 39 Prozent lag, ist noch etwas Luft nach oben.

Gondorf soll mithelfen, beim Wildparkclub den Abwärtstrend zu stoppen. Der 31-Jährige soll die Defensive ordnen und das Offensivspiel ankurbeln, soll Kreativität ins bisweilen etwas biedere Angriffsspiel der Badener bringen.

Der erstligaerfahrene Profi, der bekennt: "Ich bin seit meiner Kindheit KSC Fan!", hat eine ganz besonders große Stärke: Die Vielseitigkeit. Beim 0:2 gegen Holstein Kiel bewies er das. Er spielte - alles. Zu Beginn hängende Spitze hinter Philipp Hofmann, dann auf seiner eigentlichen Stammposition im Mittelfeld und am Ende der Partie Innenverteidiger. Für Gondorf ist das nichts Besonderes. "Wenn ich irgendwo gebraucht werde, versuche ich den Job bestmöglich zu erfüllen.

Dass die Tendenz des KSC nach vier Niederlagen in Folge nach unten geht, sieht er nicht so. "Wir sind Aufsteiger, die zweite Liga ist sehr ausgeglichen und wir haben trotz des 0:2 gegen Kiel kein schlechtes Spiel gemacht, aber uns selbst in Rückstand gebracht. Wir hatten genug Chancen, ein, zwei oder drei Tore zu machen."

Man müsse das Positive festhalten, so Gondorf, "dass wir gegen Kiel einen ganz anderen Auftritt im Vergleich mit dem Spiel in Dresden gezeigt haben." Der Mittwochpartie im Pokal gegen den giftigen 1. FC Saarbrücken blickt er zuversichtlich entgegen: "Ich bin Optimist. Schön ist, dass wir so schnell das nächste Spiel vor der Brust haben. Wir können uns ein Erfolgserlebnis holen."