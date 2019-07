vor 58 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe Durch hunderte Kilometer getrennt, in blau-weißer Liebe vereint: So organisieren sich die Fans des Karlsruher SC

Ob bei bitteren Niederlagen oder wochenlangen Höhenflügen - auf eines kann sich die Mannschaft des KSC verlassen: Auf die Unterstützung ihrer Fans. Sie sind immer da, egal wo die Blau-Weißen gerade kicken und opfern dafür viel Zeit und Geld. Doch wie organisieren sich die Anhänger eigentlich genau? Und was macht das Fan-Dasein so spannend? ka-news.de ist in die blau-weiße Fan-Szene eingetaucht und hat nachgeforscht.