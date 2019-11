Dem Karlsruher SC gelingt im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli erneut ein effektiver Kraftakt in der Schlussphase. Mit zwei Elfmeter-Entscheidungen gegen sich brachte sich die Schwarz-Elf zuvor in Not. Es drohte die erste Niederlage nach sieben Pflichtspielen. Doch zum Ende fanden die Badener doch noch ihre offensive Durchschlagskraft und können zum sechsten mal in dieser Saison einen Punkt fürs Konto sammeln.

"Wir wissen, was uns dort erwartet. Es wird ein schweres Spiel vor einer tollen Kulisse", sagte KSC-Kapitän David Pisot vor der Partie. Dass der erfahrene Abwehrmann rechtbehalten sollte, zeigte sich früh. Die Paulianer wollten es vom Anpfiff weg wissen, tasteten sich nach und nach ans Gehäuse von Benjamin Uphoff, der im Vergleich zum Pokalspiel beim KSC ins Tor zurückkehrte.

Hamburger dominieren in erster Halbzeit

Auch Lorenz und Kobald brachte Trainer Alois Schwartz neu in die Startelf. Die besseren Chancen verbuchte im ersten Durchgang der Kiezklub aus dem Norden. Auch in Punkto Abschlüsse (12:5), Ballbesitz (67 Prozent) Sun (82:64 Prozent) waren die Hamburger zur Halbzeit besser. Den Badenern fehlte es an offensiver Durchschlagskraft.

Der Seitenwechsel hätte für Schwartz und seine Elf dann kaum ungünstiger starten können. Beim ersten Angriff von Pauli war Buballa schneller als Karlsruhes Thiede, der seinen Gegenspieler festhielt. Es war die erste Elfmeter-Entscheidung zu Gunsten der Kiezkicker. Diamantakos brachte die Hamburger mit einem scharf und platziert geschossenen Schuss in Front.

Nach knapp einer Stunde zeigt Schiedsrichter Günsch erneut auf den Punkt des KSC-Strafraums. Dieses mal traf Fröde Miyaichi am Kopf – und Diamantakos hatte mit seinem Ex-Klub erneut keine Gnade und verwandelte zum 0:2 aus KSC-Sicht. Sieben Elfmeter hat der KSC in dieser Spielzeit damit bereits verusacht – Ligahöchstwert!

Wie schon in den vergangenen Liga-Spielen bekam Hofmann im Laufe der Partie Offensiv-Unterstützung durch die Offensivspieler Fink und Pourie. Die größte Stärke in dieser Saison hat der KSC im drehen von Rückständen. In der 84. Minute verpassten Diamantakos und Miyachai mit einer hundertprozentigen Chance auf die Entscheidung. Stattdessen bewies der KSC erneut Comeback-Qualitäten.

Trotz schlechterer Statistikwerte: Karlsruher SC holt verdiente Punkte

Im Gegenzug zur Pauli-Großchance erzielte Lorenz mit einem satten Distanzschuss ins lange Eck den Anschlusstreffer. Die Badener durften nun immer weiter agieren, St. Pauli überließ dem Aufsteiger viel Platz. In der ersten Minute der Nachspielzeit ist es dann die Stirn von Pourie, die alle Karlsruher in Extase verfallen lässt. Der Ball senkte sich unhaltbar für Pauli-Schlussmann ins lange Eck. Trotz schwächerer Statisikwerte in Punkto Passspiel, Ballbesitz und Torschüssen holt die Schwarz-Elf einen verdienten Punkt an der Reeperbahn.