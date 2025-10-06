Logo ka-news.de
Wohnhaus in Ubstadt-Weiher eingestürzt

Karlsruhe

Wohnhaus in Ubstadt-Weiher eingestürzt – mindestens eine Person vermisst

Ein Wohnhaus in der Hauptstraße ist eingestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei vom 6. Oktober wird mindestens eine Person unter den Trümmern vermutet. Das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch unklar.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.

    Am Montag, 17. Februar, explodierte und stürzte zuletzt in Stutensee-Spöck ein Haus ein. Alle Informationen dazu gibt es hier: Hauseinsturz in Spöck: Verdacht auf Gasexplosion.

