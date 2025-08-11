Autofahrer aufgepasst: Südtangenten-Abfahrt ab heute gesperrt

Gesperrt wird zeitweise von Montag, 11. August bis Freitag, 15. August.

Die Maßnahme ist Teil des städtischen Klimaschutzkonzepts und dient der Erneuerung sowie Umrüstung der Straßenbeleuchtung vor Ort auf langlebige, energieeffiziente und insektenfreundliche LED-Technik. Zudem werden Verkehrssignalanlagen und Anzeigetafeln im Bereich des Edeltrud-Tunnels ergänzt.

Bauphase 1 läuft bereits ab 23. Juni

Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Bauphasen. In einer ersten Bauphase, die seit dem 23. Juni läuft, werden Arbeiten im Mittelstreifen der Ettlinger Allee durchgeführt. Ziel ist die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen entlang der Ettlinger Allee. Zudem erfolgt die Erweiterung der Verkehrssignalanlagen sowie eine Ergänzung der Anzeigetafeln für den Edeltrud-Tunnel. Die Baumaßnahmen erfolgen abschnittsweise. Die stadtein- und stadtauswärts führenden Fahrstreifen auf der Ettlinger Allee werden dabei je auf einen Fahrstreifen reduziert, die Durchfahrt bleibt jedoch jederzeit möglich.

Bauphase 2 ab 11. August

In der zweiten Bauphase wird die Beleuchtung entlang der Abfahrt 2 der Südtangente zum Zentrum/Hauptbahnhof sowie der Auffahrt Ettlinger Allee in Fahrtrichtung Karlsruhe-Durlach erneuert. Der zweite Bauabschnitt beginnt voraussichtlich am 11. August und soll planmäßig bis 15. August abgeschlossen sein. Während der Arbeiten müssen Auf- und Abfahrt vollständig für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Umleitungen für Autofahrer

Die Umleitung zum Zentrum ist über die Abfahrt Richtung Rüppurr ausgeschildert und wird mittels Kopfwende, Höhe Nürnberger Straße, über die Anliegerfahrbahn bei den Sportvereinen auf die Ettlinger Allee geführt.

Die Umleitung von Rüppurr nach Durlach wird am Schwarzwaldkreuz kleinräumig ausgeschildert. Um den Bauablauf sicherzustellen, werden entlang der Sportplätze an der Ettlinger Allee Halteverbotszonen eingerichtet.