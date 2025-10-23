Europaplatz-Haltestelle entfällt für eine Nacht

Die Arbeiten starten am Montag, 3. November, um 19.30 Uhr und dauern an bis Dienstag, 4. November, 4.20 Uhr. In dieser Zeit entfällt die Haltestelle Europaplatz in Fahrtrichtung Karlstor. Konkret handelt es sich dabei um die vierteljährlichen Wartungsarbeiten an der Rauch-Wärme-Abzugs-Anlage für den Stadtbahntunnel in Karlsruhe.

Weitere Umleitungen und Baustellen hier in der Übersicht.

Was gilt zu beachten?

Die Straßenbahnen halten an Gleis 4 in der Karlstraße. Auch der Umstieg zwischen den Linien 2 und 4 in Richtung Karlstor wird vorübergehend in die Haltestelle in der Karlstraße verlegt.

Die Arbeiten finden ausschließlich auf dem gesperrten Bahnsteig statt. Der restliche Bahnverkehr läuft uneingeschränkt weiter:

Alle anderen oberirdischen Bahnsteige am Europaplatz, besonders der in Richtung Mühlburger Tor, sind nicht betroffen.

Auch die unterirdische Haltestelle Europaplatz sowie der Stadtbahntunnel sind nicht beeinträchtigt.