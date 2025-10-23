Logo ka-news.de
Europaplatz: Sperrung des südlichen Bahnsteigs wegen Wartungsarbeiten

Karlsruhe

Europaplatz-Haltestelle entfällt für eine Nacht

Haltestelle am Europaplatz entfällt - Bahnen stoppen nur in der Karlstraße. Am 3. November wird der südliche oberirdische Bahnsteig für eine Nacht gesperrt.
Von Pressemitteilung und Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    • |
    Aufgrund von turnusmäßigen Wartungsarbeiten an der Rauch-Wärme-Abzugs-Anlage für den Stadtbahn-Tunnel wird der südliche oberirdische Bahnsteig am Europaplatz in der Nacht vom 3. auf den 4. November gesperrt. Foto: Nicolas Lutterbach/KVV

    Die Arbeiten starten am Montag, 3. November, um 19.30 Uhr und dauern an bis Dienstag, 4. November, 4.20 Uhr. In dieser Zeit entfällt die Haltestelle Europaplatz in Fahrtrichtung Karlstor. Konkret handelt es sich dabei um die vierteljährlichen Wartungsarbeiten an der Rauch-Wärme-Abzugs-Anlage für den Stadtbahntunnel in Karlsruhe.

    Weitere Umleitungen und Baustellen hier in der Übersicht.

    Was gilt zu beachten?

    Die Straßenbahnen halten an Gleis 4 in der Karlstraße. Auch der Umstieg zwischen den Linien 2 und 4 in Richtung Karlstor wird vorübergehend in die Haltestelle in der Karlstraße verlegt.

    Die Arbeiten finden ausschließlich auf dem gesperrten Bahnsteig statt. Der restliche Bahnverkehr läuft uneingeschränkt weiter:

    • Alle anderen oberirdischen Bahnsteige am Europaplatz, besonders der in Richtung Mühlburger Tor, sind nicht betroffen.
    • Auch die unterirdische Haltestelle Europaplatz sowie der Stadtbahntunnel sind nicht beeinträchtigt.
