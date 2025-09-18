15 Kilometer Stau auf A5 Richtung Heidelberg nach Unfall Höhe Bruchsal

Aktualisierung 17.18 Uhr: Vollsperrung aufgehoben

Die Vollsperrung konnte mittlerweile aufgehoben werden. Es bleibt weiterhin ein Fahrstreifen gesperrt. Laut dem ADAC Staumelder staut es sich zwischen der Anschlussstelle Durlach und der Anschlussstelle Kronau mittlerweile auf 17 Kilometer. Der Zeitverlust beträgt mindestens eine Stunde.

16.10 Uhr: Langer Rückstau wegen Vollsperrung

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Fahrzeug mit Anhänger, der ein Motorrad transportierte, und einem Lkw, der mehrere Autos geladen hatte. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bisher unklar. Für die Aufräumarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden. Es hat sich ein Rückstau von 15 Kilometer bis Karlsruhe Nord gebildet.