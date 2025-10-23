Ratten-Alarm bei der Karlsruher Polizei? FDP kritisiert Zustände am Marktplatz-Revier

Der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung (Landkreis Karlsruhe) weist auf hygienische Probleme im Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hin. Nach einer ihm vorliegenden Bürgerinformation aus seiner Sprechstunde mit Beweisfotos herrsche in dem Gebäude in der Karl-Friedrich-Straße 15 ein Befall von Ratten.

„Das haben unsere Polizisten nicht verdient!“

„Es ist unerträglich, dass unsere Polizeibeamten unter solchen Bedingungen arbeiten müssen“, wird der Politiker zitiert, „Ratten übertragen gefährliche Krankheiten. Ihr Kot und Urin verursachen erhebliche hygienische Probleme. Dass in einem Landesgebäude - ausgerechnet einem Polizeirevier - eine solche Situation entstehen konnte, ist sehr bedauerlich. Das haben unsere Polizisten und die weiteren Mitarbeiter des Polizeireviers in der Karlsruher Innenstadt nicht verdient! Dies gilt auch für Menschen, die das Gebäude freiwillig oder unfreiwillig aufsuchen.“

Eines der „Beweisfotos" aus dem Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz, Mitte Oktober 2025 Foto: privat/Büro Jung

Nach Angaben von Jung wurden ihm bei einer Bürgersprechstunde Fotos vorgelegt, die den Befall eindeutig dokumentieren. Auf den Bildern ist unter anderem eine Ratte in der Küchenspüle im Erdgeschoss des Reviers zu sehen.

Innenministerium soll Rattenbekämpfung anordnen

Angesichts dieser Zustände fordert der FDP-Abgeordnete umgehende Maßnahmen des Innenministeriums zur Schädlingsbekämpfung und eine umfassende Sanierung der Liegenschaft, die „für die Angehörigen der Polizei seit langem vor allem bei den sanitären Anlagen eine Zumutung“ darstelle.

Christian Jung (FDP). Foto: Soeren Stache/dpa

Zudem wolle Jung klären, seit wann der Rattenbefall der Landesregierung bekannt ist, welche Stellen die Meldung offiziell eingereicht haben und welche Gebäude des Landes in Karlsruhe möglicherweise ebenfalls betroffen sind. „Der hygienische Zustand öffentlicher Einrichtungen muss jederzeit einwandfrei sein. Das gilt insbesondere dort, wo Polizisten täglich für unsere Sicherheit arbeiten“, betonte Jung.

„Ein Symptom einer vernachlässigten Immobilienpolitik des Landes“

Der FDP-Politiker fordert Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf, umgehend persönlich zu prüfen, warum über Jahre keine grundlegenden baulichen Verbesserungen an der Polizei-Liegenschaft erfolgt sind. „Die Situation am Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist Symptom einer vernachlässigten Immobilienpolitik des Landes. Wer von der Polizei Leistung erwartet, darf sie nicht in unzumutbaren Gebäuden arbeiten lassen“, sagte Jung.

Innenminister Thomas Strobl. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die Redaktion hat eine Anfrage zu den Vorfällen bei der Karlsruher Polizei gestellt. Sobald die Antworten vorliegen, werden sie veröffentlicht.