Polizeihubschrauber über Karlsruhe-Mühlburg: Was war los?

Hubschrauber über Karlsruhe: Polizei sucht Vermissten
Am frühen Donnerstagmorgen, 23. Oktober, flog ein Hubschrauber über Karlsruhe, Höhe Mühlburg/Grünwinkel. Wie sich herausstellte, war die Polizei auf der Suche nach einem vermissten 69-Jährigen.
„Der Vermisste konnte gegen 06.50 Uhr angetroffen werden und der Hubschrauber ist mittlerweile wieder gelandet“, teilte die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mit.
