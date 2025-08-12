Logo ka-news.de
Polizeieinsatz Karlsruhe-Neureut: Streit eskaliert, 57-Jähriger schwer verletzt

Karlsruhe

Angriff im Karlsruher Bärenweg: 57-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Dienstagmorgen, 12. August, zu einem größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe geführt. Bei dem Streit wurde ein 57-jähriger Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Thomas Riedel und Marius Nann
    • |
    • |
    Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg
    Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg Foto: Thomas Riedel

    12. August, 13.10 Uhr: Polizei sucht nach Zeugen

    In einer weiteren Pressemitteilung bittet die Polizei nun um die Hilfe der Öffentlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich der Tatverdächtige und das Opfer kurz vor der Tat im Bereich eines Supermarktes in Neureut aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, die sich am Supermarkt in der Georg-Büchner-Straße aufgehalten haben.

    Polizei sucht nach Spuren
    Polizei sucht nach Spuren Foto: Thomas Riedel

    Insbesondere wird ein etwa 1,70 m großer älterer Mann mit kurzer Hose, beige-braun gestreiftem Hemd und Wanderrucksack dringend als Zeuge gesucht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 entgegen.

    12. August, 11.50 Uhr: 57-Jähriger nach Streit schwer verletzt

    Nach Angaben der Karlsruher Polizei gerieten ein 28-Jähriger und ein 57-Jähriger gegen 10 Uhr aneinander. Dabei soll der jüngere Mann mit einem spitzen Gegenstand mehrfach auf den Oberkörper seines Gegenübers eingestochen haben und diesen schwer verletzt haben.

    Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg
    Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg Foto: Thomas Riedel

    Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Bereich um die Haltestelle Bärenweg bleibt derzeit für Spurensicherungsmaßnahmen gesperrt.

    Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg
    Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg Foto: Thomas Riedel
