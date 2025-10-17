Logo ka-news.de
Karlsruhe: Brand in der Tullastraße verletzt eine Person

Karlsruhe

Feuerwehreinsatz in der Tullastraße: Eine Person bei Dachstuhlbrand verletzt

Ein brennendes Dach hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz in der Karlsruher Tullastraße ausgelöst. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Bewohner konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren.
Von Melissa Betsch
    • |
    • |
    • |
    Brand in der Tullastraße
    Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

    19.24 Uhr: Brand ist gelöscht

    Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. „Durch die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Feuer im Entstehungsstadium gelöscht werden“, schreibt die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemeldung.

    Brand in der Tullastraße
    Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

    Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an. Die zuvor evakuierten Bewohner konnten laut Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

    Brand in der Tullastraße
    Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

    Donnerstag, 16. Oktober, 18.43 Uhr: Eine Person leicht verletzt

    Wie Einsatzleiter Florian Geldner gegenüber ka-news vor Ort bestätigt, sei die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Dachbereich eines Hauses alarmiert worden. „Vor Ort hat sich herausgestellt, dass es im Dachbereich eines mehrgeschossigen Wohngebäudes zu einem Brand gekommen war“, so Geldner.

    Brand in der Tullastraße
    Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

    Eine Person wurde laut Geldner durch Einatmen des Rauches leicht verletzt, konnte aber vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort.

    Brand in der Tullastraße
    Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

    Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

