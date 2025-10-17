Feuerwehreinsatz in der Tullastraße: Eine Person bei Dachstuhlbrand verletzt

19.24 Uhr: Brand ist gelöscht
Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. „Durch die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Feuer im Entstehungsstadium gelöscht werden“, schreibt die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemeldung.
Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an. Die zuvor evakuierten Bewohner konnten laut Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Donnerstag, 16. Oktober, 18.43 Uhr: Eine Person leicht verletzt
Wie Einsatzleiter Florian Geldner gegenüber ka-news vor Ort bestätigt, sei die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Dachbereich eines Hauses alarmiert worden. „Vor Ort hat sich herausgestellt, dass es im Dachbereich eines mehrgeschossigen Wohngebäudes zu einem Brand gekommen war“, so Geldner.
Eine Person wurde laut Geldner durch Einatmen des Rauches leicht verletzt, konnte aber vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort.
Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.
