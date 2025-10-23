Kürzungen, Stellenabbau, steigende Preise: So verändert Karlsruhes Sparkurs die Theater-Szene

Karlsruhe steht vor einer finanziellen Zäsur. In den kommenden zwei Jahren sollen umfassende Sparmaßnahmen greifen, die besonders die Kulturlandschaft der Stadt hart treffen. Geplant sind laut dem „Staatsanzeiger“ Kürzungen von zehn Prozent bei der quasi institutionellen Förderung und 8,7 Prozent bei der institutionellen Förderung. Projektmittel für freie Initiativen, schulische Kulturarbeit und antirassistische Wochen sollen komplett entfallen.

Zehn Einrichtungen des Kulturrings droht die Schließung

Besonders hart trifft es die freie Szene, die ohnehin unter prekären Bedingungen arbeitet. Viele Einrichtungen kämpfen bereits jetzt ums Überleben. Innerhalb des Kulturrings Karlsruhe, einem Zusammenschluss von 22 freien Kulturträgern, droht laut eigenen Angaben zehn Häusern die dauerhafte Schließung.

Doch auch die großen Institutionen bleiben nicht verschont. Das Badische Staatstheater, das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), Musikschulen, Volkshochschule und Stadtmuseum müssen künftig mit deutlich weniger auskommen.

Auch das ZKM muss künftig sparen. Foto: Felix Grünschloß

Das Staatstheater, das derzeit saniert wird und einen Neubau erhält, verliert jährlich über 2,4 Millionen Euro – allein durch die Kürzung der städtischen Beteiligung. Auch das ZKM muss mit einem Minus von rund 872.000 Euro rechnen. Besonders brisant: Durch die sogenannte Komplementärfinanzierung könnten zusätzlich Landesmittel in gleicher Höhe wegfallen.

Badisches Staatstheater warnt vor existenziellen Folgen

ka-news hat bei der Leitung des Badischen Staatstheaters nachgefragt, wie sich das Haus auf die Einsparungen vorbereitet und welche konkreten Auswirkungen zu erwarten sind. In einem gemeinsamen Statement betonen Intendant Christian Firmbach, Kaufmännischer Intendant Johannes Graf-Hauber und Künstlerische Betriebsdirektorin Uta-Christine Deppermann: „Die sehr angespannte Haushaltslage der Stadt Karlsruhe fordert von uns allen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sowie Handlungsbereitschaft.“

Die angekündigten Kürzungen würden gravierende Einschnitte für die Kulturszene bedeuten – mit strukturellen, substantiellen und existenziellen Folgen. Da Theaterarbeit stark personalintensiv sei, werde der Personalbereich direkt betroffen sein, was voraussichtlich zu Stellenabbau führen werde.

Das Badische Staatstheater muss Stellen abbauen. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

Auch die Programmvielfalt und künstlerische Qualität könnten deutlich eingeschränkt werden. Eine Etatabsenkung um fast neun Prozent werde spürbare Konsequenzen für die Struktur des Hauses haben.

Noch läuft der Betrieb – große Kürzungen folgen später

Dennoch versichert die Theaterleitung, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die kulturelle Vielfalt des Hauses zu erhalten: „Selbstverständlich werden wir versuchen, unsere künstlerische Bandbreite zu erhalten und einen klugen und sozialverträglichen Weg für die Umstrukturierung zu finden.“ Ein strukturierter Konsolidierungsprozess sei bereits eingeleitet. Szenarien würden bewertet, Maßnahmen erarbeitet und im Verwaltungsrat diskutiert.

Ziel sei es, keine Sparte aufgeben zu müssen. Konkrete Projekte seien bislang nicht betroffen – der Spielplan der laufenden Spielzeit sei gesichert. Die spürbaren Einschnitte für Haus und Publikum würden sich voraussichtlich erst ab der Spielzeit 2026/27 bemerkbar machen.

In der Spielzeit 2026/27 kommen die ersten Einschnitte. Foto: Uli Deck/dpa

Auf personeller Ebene sei als erste Maßnahme eine grundsätzliche Stellennachbesetzungssperre ab dem 1. Juli 2025 erlassen worden. Jede freiwerdende Stelle werde demnach auf ihre Notwendigkeit überprüft und nur befristet – für die Spielzeit 2025/26 – oder gar nicht besetzt. Funktionsstellen müssten weiterhin nachbesetzt werden.

Ticketpreise sollen steigen – Beitrag zur Haushaltslücke bleibt begrenzt

Was ebenfalls bereits feststeht: Ab der Spielzeit 2026/27 sollen die Eintrittspreise des Badischen Staatstheaters steigen. Die genaue Höhe der Anpassung ist noch offen, doch laut Theaterleitung werde sie nur einen vergleichsweise geringen Anteil zur Gesamtentlastung beitragen – zwischen 10 und maximal 20 Prozent der erforderlichen Einsparsumme.

Wer ins Staatsheater will, wird künftig mehr zahlen müssen. Foto: Theresa Thiem

Die Preisänderungen bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats, der im Frühjahr darüber entscheiden soll. Voraussichtlich werde keine Platzkategorie von der Erhöhung ausgenommen. Gleichzeitig verweist das Theater auf die hohe Zahl an Ermäßigungen, die weiterhin bestehen bleiben sollen.

Appell an die Politik: Kultur ist mehr als ein Kostenfaktor

Abschließend richtet die Leitung des Badischen Staatstheaters eindringliche Worte an die politischen Entscheidungsträger: „Die politischen Entscheider und Gremien müssen hier für sich ganz offen die Frage beantworten, wie die Kulturlandschaft in Karlsruhe zukünftig aussehen soll.“

Das Badische Staatstheater appelliert an die Politik. Foto: Carmele/TMC-Fotografie

Es sei bekannt, dass sich mit Einsparungen im Kulturetat kein Haushalt sanieren lasse – der immaterielle Schaden für die Stadtgesellschaft hingegen sei enorm. Ausgaben für ein breites Kulturangebot seien Investitionen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in Vielfalt und damit in eine lebendige Demokratie.

Auch kleinere Bühnen geraten unter Druck

Auch bei anderen Kultureinrichtungen hakte ka-news nach, wie sie von den geplanten Kürzungen betroffen sind. Bis zum Redaktionsschluss meldete sich lediglich „Das Sandkorn“ zurück und schilderte unter anderem, dass die Einschnitte jeden Bereich des Hauses treffen würden – von Öffentlichkeitsarbeit und Ticketpreisen bis hin zum künstlerischen Programm.

Das Sandkorn in Karlsruhe. Foto: Das Sandkorn

Besonders gefährdet seien die sozialen Theaterangebote wie der Jugendclub, die inklusive Gruppe „D!e Sp!nner!“ und das Seniorentheater „Basta60+“. Auch die jährlich stattfindende Schultheaterwoche stehe auf der Kippe. Das Theater betont, wie wichtig kulturelle Teilhabe und Bildung für eine lebendige Stadtgesellschaft seien – und ruft zur Unterstützung auf.