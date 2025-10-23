Horror-Nights in Durmersheim sind zurück: Der „Jahrmarkt der Ängste“ wird noch blutiger!

Wenn sich am Oberwald 11 die Dunkelheit senkt, verwandelt sich das Gelände des MSC Comet erneut in eine Szenerie voller Schrecken und Geheimnisse.

Denn vom 25. bis 31. Oktober lädt der Halloween Horror Nights e.V. Durmersheim erneut zu seiner Horror Night ein – einem Gruselevent, das sich längst als feste Größe in der Region etabliert hat. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Jahrmarkt der Ängste“.

Icon vergrößern Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender

Um was geht es beim „Jahrmarkt der Ängste“?

Aus dem Organisationsteam heißt es der Handlung: „Beim Jahrmarkt stimmt irgendwas mit dem Direktor nicht. Versucht er etwas zu verheimlichen oder passieren diese verrückten Sachen zufällig?“ Ein Privatdetektiv ist dem Rätsel auf der Spur – und auch die Besucher könnten Hinweise entdecken, was hinter den Kulissen geschieht.

13 Räume, ein düsteres Spiel und eine Neuheit

Diese Kulissen, die Maze, umfasst 13 inszenierte Räume, die in Kleingruppen von sechs bis acht Personen durchlaufen werden. In jedem Raum erwartet die Gäste ein kurzes Schauspiel – von der Wahrsagerin mit düsterer Prophezeiung über einen Horrorclown bis hin zu einem Arzt, der neue „Ausstellungsstücke“ entwirft. Neu in diesem Jahr ist ein Spiegelkabinett, das mit optischen Täuschungen und plötzlichen Schreckmomenten spielt.

Icon vergrößern Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender

„Das Thema ist jedes Jahr ein anderes“, erklärt das Team. „Wir verwenden einzelne Dekoelemente wieder, arrangieren sie jedoch völlig neu, sodass für die Besucher jedes Jahr ein frisches Szenario entsteht.“

Im Vergleich zum „Alice im Wunderland“-Thema aus dem Vorjahr setzt die aktuelle Inszenierung auf weniger Details, dafür auf mehr Blut und intensivere Schockmomente. Am Familientag (26. Oktober) bleiben aus Rücksicht auf die Kinder zwei Räume geschlossen, der Laufweg wird entsprechend angepasst.

Wie gruselig die Horror-Nights tatsächlich sind, hat ka-news schon vor zwei Jahren selbst getestet!

Spielzeiten und gestaffelter Einlass der Horro-Nights in Durmersheim

Die Horror Night findet 2025 an vier Tagen statt:

Samstag, 25. Oktober, 18 bis 23 Uhr

Sonntag, 26. Oktober (Familientag), 16 bis 21 Uhr

Donnerstag, 30. Oktober, 18 bis 23 Uhr

Freitag, 31. Oktober, 18 bis 23 Uhr

Um die Besucherströme besser zu lenken, werden wie im Vorjahr Zeitslots vergeben. Diese reichen von 18 bis 23 Uhr (bzw. 16 bis 21 Uhr am Familientag) und ermöglichen einen gestaffelten Einlass in die Maze. „Innerhalb dieses Zeitfensters kannst du die Maze besuchen“, heißt es aus dem Organisationsteam.

Aufbau mit Engagement und Teamgeist

Der Aufbau der Maze begann bereits am 26. September. Die Fertigstellung ist für den 23. oder 24. Oktober geplant. „Unser erster Vorstand nimmt sogar drei Wochen unbezahlten Urlaub“, berichtet das Team. An den Wochenenden helfen bis zu 30 Personen, unter der Woche sind es meist fünf bis zehn Mitglieder des Leitungsteams.

Icon vergrößern Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender

„Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass wir jedes Jahr aufs Neue 13 Räume aus dem Boden stampfen und so ein großartiges Event auf die Beine stellen können“, heißt es aus dem Verein. Die Kooperation mit dem MSC Comet ermöglicht erneut die Nutzung der Eventfläche – ein entscheidender Faktor für die Durchführung.

Ein Verein mit familiärem Charakter

Die Horror Night ist mehr als ein Gruselevent – sie ist Ausdruck eines familiären Vereinsgeists. Mit speziellen Kinder- und Familienangeboten wird auch der Nachwuchs eingebunden.

„Das ist auch das Besondere an unserem Verein: Jeder kann mitmachen“, betont das Organisationsteam des Halloween Horror Nights e.V. Durmersheim. Ob als Helfer, Schauspieler oder Besucher.

Icon vergrößern Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Horror Nights 2025 in Durmersheim Foto: Jan Dustagheer @kunstschaffender

Tickets für die Horror Nights 2025 in Durmersheim online und vor Ort sichern

Tickets sind online unter HalloweenHorrorNightsDurmersheim.de sowie bei der Vinothèque Véronique (Hauptstraße 95, Durmersheim) erhältlich. Die regulären Eintrittspreise liegen bei 10 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Für den Familientag gelten reduzierte Preise von 7 Euro bzw. 10 Euro.

Erstmals werden auch VIP-Tickets angeboten: Für 25 Euro erhalten Gäste Zugang zu einem Zeitslot inklusive Backstageführung. Diese Tickets sind ausschließlich online buchbar. Jugendgruppen profitieren von vergünstigten Konditionen.