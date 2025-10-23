Logo ka-news.de
Wetterchaos in Karlsruhe: Sturm sorgt für ungemütliche Stunden

Karlsruhe

Sturm und Regen: Karlsruhe erwartet einen ungemütlichen Tag!

In Karlsruhe bleibt es heute ungemütlich. Der Tag startete mit Regen und starkem Wind. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht.
Von Corina Bohner
    Karlsruher Schlossturm (Symbolbild).
    Karlsruher Schlossturm (Symbolbild). Foto: Gerrit Lieb

    Sturm in Karlsruhe - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den gesamten Donnerstag vor Sturmböen. Bis 20 Uhr bleibt es windig und „markant“. In der Region gilt weiterhin eine Starkregen-Warnung.

    Windböen bis zu 60 km/h - auch in Karlsruhe

    Laut Wetterdienst können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km/h auftreten. Frei stehende Objekte und Abdeckungen sollten gesichert sein. Zudem muss auf herabfallende Gegenstände wie Äste geachtet werden.

    Ganz Baden-Württemberg sieht einem stürmischen Donnerstag entgegen. In höheren Lagen wird vor orkanartigen Böen gewarnt. In den Höhenlagen über 1.000 Meter im Schwarzwald - vor allem im Bereich um Freudenstadt und Freiburg gilt eine amtliche Unwetterwarnung.

    Eine Frau kämpft mir einem Regenschirm gegen Windböen.
    Eine Frau kämpft mir einem Regenschirm gegen Windböen. Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa/Archivbild
