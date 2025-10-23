Sturm und Regen: Karlsruhe erwartet einen ungemütlichen Tag!

Sturm in Karlsruhe - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den gesamten Donnerstag vor Sturmböen. Bis 20 Uhr bleibt es windig und „markant“. In der Region gilt weiterhin eine Starkregen-Warnung.

Windböen bis zu 60 km/h - auch in Karlsruhe

Laut Wetterdienst können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km/h auftreten. Frei stehende Objekte und Abdeckungen sollten gesichert sein. Zudem muss auf herabfallende Gegenstände wie Äste geachtet werden.

Ganz Baden-Württemberg sieht einem stürmischen Donnerstag entgegen. In höheren Lagen wird vor orkanartigen Böen gewarnt. In den Höhenlagen über 1.000 Meter im Schwarzwald - vor allem im Bereich um Freudenstadt und Freiburg gilt eine amtliche Unwetterwarnung.

Eine Frau kämpft mir einem Regenschirm gegen Windböen. Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa/Archivbild