VW-Fahrerin Bad Schönborn flieht vor Kontrolle und gefährdet Verkehr

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe entzog sich am Dienstag ein unbekannter VW-Fahrer in Bad Schönborn einer Verkehrskontrolle und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Eine Streife nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer setzte die Flucht in Richtung Malsch fort.

Einsatz in Bad Schönborn

Ein silberner VW Golf sollte gegen 12.50 Uhr an einer Kontrollstelle angehalten werden. Der Fahrer beschleunigte und fuhr davon. Er überholte auf der B3 in Fahrtrichtung Norden eine Kolonne von mindestens sieben Fahrzeugen. Eine rote Ampel missachtete er.

Zwei entgegenkommende Autos bremsten stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend bog der Flüchtige in die Straße Uhlandshöhe ab. Dort stellte er das Auto ab. Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Fahrer blieb bislang unbekannt. Das Polizeirevier Bad Schönborn übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu Verletzten oder Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.