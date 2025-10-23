Straßenbahnunfall: Umleitungen auf S5 und S51

8.57 Uhr: Störungsende soll gegen 9 Uhr sein

Die VBK rechnen aktuell mit einem Störungsende gegen 9 Uhr.

Es wird nicht die einzige Umleitung für Bahnfahrer im VBK-Netz bleiben: In der kommenden Woche nutzen die Verkehrsbetriebe die Herbstferien, um einige Bauarbeiten durchzuführen. Mehrere Linien fahren vom 25. Oktober bis 2. November Umleitungen.

Zudem wird der Stadtbahntunnel ab Montag, 25. Oktober für eine Woche gesperrt sein.

8.36 Uhr: Verkehrseinschränkungen für Autofahrer

Konkrete Details zum Unfallhergang gibt es laut Polizei aktuell noch nicht. Ursache der Störung ist ein Unfall zwischen Straßenbahn und Auto, heißt es gegenüber ka-news.de

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Unfallstelle ist aktuell noch nicht geräumt: Autofahrer müssen mit Verkehrseinschränkungen im Bereich Siemens rechnen, so die Polizei.

8.30 Uhr: Beide Fahrtrichtungen gesperrt

Laut Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ereignete sich der Unfall gegen 7.48 Uhr zwischen den Haltestellen Karlsruhe Starckstraße und Knielingen Rheinbergstraße.

Betroffen sind die Linien S5 und S51. Sie werden zum Rheinhafen umgeleitet. Die VBK rechnen mit einem Störungsende gegen 8.45 Uhr.