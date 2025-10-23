Logo ka-news.de
Straßenbahnunfall in Karlsruhe: Umleitungen auf S5 und S51

Karlsruhe

Straßenbahnunfall: Umleitungen auf S5 und S51

Stadtbahnen in Knielingen fahren Umleitung. Im Bereich Karlsruhe Siemens kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Der Bahnverkehr ist in beide Richtungen gestört.
Von Corina Bohner und Melissa Betsch
    • |
    • |
    • |
    • |
    Straßenbahnunfall Knielingen 23. Oktober 2025
    Straßenbahnunfall Knielingen 23. Oktober 2025 Foto: ka-Reporter

    8.57 Uhr: Störungsende soll gegen 9 Uhr sein

    Die VBK rechnen aktuell mit einem Störungsende gegen 9 Uhr.

    Es wird nicht die einzige Umleitung für Bahnfahrer im VBK-Netz bleiben: In der kommenden Woche nutzen die Verkehrsbetriebe die Herbstferien, um einige Bauarbeiten durchzuführen. Mehrere Linien fahren vom 25. Oktober bis 2. November Umleitungen.

    Zudem wird der Stadtbahntunnel ab Montag, 25. Oktober für eine Woche gesperrt sein.

    8.36 Uhr: Verkehrseinschränkungen für Autofahrer

    Konkrete Details zum Unfallhergang gibt es laut Polizei aktuell noch nicht. Ursache der Störung ist ein Unfall zwischen Straßenbahn und Auto, heißt es gegenüber ka-news.de

    Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Unfallstelle ist aktuell noch nicht geräumt: Autofahrer müssen mit Verkehrseinschränkungen im Bereich Siemens rechnen, so die Polizei.

    8.30 Uhr: Beide Fahrtrichtungen gesperrt

    Laut Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ereignete sich der Unfall gegen 7.48 Uhr zwischen den Haltestellen Karlsruhe Starckstraße und Knielingen Rheinbergstraße.

    Betroffen sind die Linien S5 und S51. Sie werden zum Rheinhafen umgeleitet. Die VBK rechnen mit einem Störungsende gegen 8.45 Uhr.

