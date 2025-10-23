Ermittlungen nach spektakulärem Goldraub in Bruchsal: Täter flieht mit Beute

Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter am Mittwoch, 22. Oktober 2025, in Bruchsal einen 84-Jährigen überfallen. Der Mann riss dem Senior vor einer Bankfiliale in der Kaiserstraße eine Tasche mit Gold aus der Hand. Die Beute liegt nach erster Schätzung im siebenstelligen Eurobereich.

Tatablauf und Täterbeschreibung

Zuvor hatten sich mutmaßliche Betrüger telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben. Sie warnten vor angeblichen Zugriffen durch Bankmitarbeiter auf das Vermögen. Der 84-Jährige holte daraufhin Goldbarren und Münzen aus seinem Schließfach und lagerte sie an seiner Wohnanschrift. Die Anrufer meldeten sich am Mittwoch erneut und erklärten laut Polizei, die Gefahr sei beseitigt.

Der Mann machte sich gegen 13 Uhr auf den Weg, um die Wertsachen wieder im Schließfach zu sichern. Vor dem Eingang stellte sich ihm ein Unbekannter in den Weg und riss die Tasche an sich. Der Unbekannte flüchtete anschließend über die Schloßstraße. Zeugen sahen ihn laut Polizei auf Höhe einer Apotheke, danach verlor sich die Spur. Der 84-Jährige erlitt Prellungen.

Der Gesuchte soll etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Er soll schlank sein und ein europäisches Erscheinungsbild aufweisen. Er trug einen Vollbart sowie eine beige Basecap und eine blaue Jeans. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt; für Hinweise ist der Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 erreichbar.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe