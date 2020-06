Rote Beleuchtung in Karlsruhe

Bild 1 / 18 Karlsruhe Thomas Riedel Thomas Riedel In der "Night of lights" wurden (Kultur)Gebäude rot beleuchtet, um auf die Auswirkungen der Coronakrise für die Kulturbranche aufmerksam zu machen.

In Karlsruhe fand in der Montagnacht die Aktion "Night of Light" statt.