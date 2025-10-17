Dreister Diebstahl am Nachmittag: Schmuck verschwindet bei Einbruch in Ettlingen

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe drangen Unbekannte am Montagnachmittag in ein Mehrparteienhaus in Ettlingen ein. Die Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen unbemerkt in das Treppenhaus eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße. Anschließend hebelten sie im 1. Obergeschoss eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume.

Die Tatzeit lag zwischen 14 und 17 Uhr. Die Diebe nahmen mehrere Schmuckstücke mit. Die Polizei sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.