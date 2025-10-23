DWD warnt vor heftigem Unwetter und Sturmböen in Baden-Württemberg

Der Artikel wurde am 23. Oktober aktualisiert

Baden-Württemberg steht ein stürmisches, nasses und deutlich kühleres Herbstwochenende bevor. Vor allem im Schwarzwald drohen teils orkanartige Böen, Starkregen und Gewitter.

Auch in Karlsruhe kommen Sturm und Regen nicht zu kurz. Wer draußen unterwegs ist, sollte mit Wind und Regen rechnen und sich auf herbstlich-raues Wetter einstellen.

Mit anderen Worten: Das Wetter in Baden-Württemberg wird ungemütlich! Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag auf seiner Webseite mit.

Donnerstag, 23. Oktober: Sturmwarnung und Orkanböen

Ein kräftiges Sturmtief zieht am Donnerstag vom Ärmelkanal über Benelux in Richtung Deutsche Bucht. Die zugehörige Kaltfront erreicht das Land ab dem Vormittag und verdrängt die bisher milde Meeresluft durch deutlich kühlere Luft.

Icon vergrößern Der Regenschirm könnte auch in den kommenden Tagen ein guter Begleiter sein. Foto: Roberto Pfeil/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Regenschirm könnte auch in den kommenden Tagen ein guter Begleiter sein. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Im gesamten Land ist mit stürmischen Böen bis Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h aus Südwest bis West zu rechnen. Am Mittag und Nachmittag südlich der Donau auch schwere Sturmböen um 100 km/h möglich.

Im Bergland bleibt es den ganzen Tag über sehr windig – im höheren Schwarzwald drohen orkanartige Böen bis 110 km/h, auf dem Feldberg sogar Orkanböen um 130 km/h.

Icon vergrößern Gewitter (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gewitter (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

Bis zum Mittag muss vor allem im Schwarzwald, am Hochrhein und im Norden Baden-Württembergs mit Starkregen gerechnet werden. Dort können 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden, in Staulagen sogar bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Zudem ziehen einzelne Gewitter mit Starkregen von West nach Ost. Im Hochschwarzwald kann es glatt werden. Schneefall nicht ausgeschlossen!

Freitag, 24. Oktober: Sturm und Orkanböen

Der Freitag bringt einen aus Wolken, Regen und Graupelschauern. Vereinzelt können Gewitter auftreten. Die Temperaturen sinken deutlich und erreichen nur noch 8 bis 13 Grad, im höheren Bergland kaum 5 Grad.

Der Wind bleibt kräftig, mit starken bis stürmischen Böen, im Schwarzwald und bei Gewittern schwere Sturmböen möglich. In höheren Lagen frischt der Wind erneut stürmisch auf, im Feldbergbereich sind orkanartige Böen möglich.

Icon vergrößern Nasses Wetter (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nasses Wetter (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Samstag, 25. Oktober: Regenschauer im Hochschwarzwald Schnee möglich

Am Samstag zeigt sich Baden-Württemberg überwiegend bewölkt bis bedeckt, dazu gibt es immer wieder Regen oder Regenschauer. Am Nachmittag sind in Oberschwaben auch einzelne Gewitter möglich.

Der Wind bleibt frisch mit starken bis stürmischen Böen, im Schwarzwald drohen schwere Sturmböen oder orkanartige Böen. Im Hochschwarzwald können die Niederschläge gegen Morgen zunehmend in Schnee übergehen.

Der Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt