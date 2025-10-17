Logo ka-news.de
Vollbremsung: Mann läuft vor Bus – mehrere Verletzte in Friedrichshafen

Mann läuft vor Bus – mehrere Verletzte in Friedrichshafen

Ein 52-Jähriger läuft vor einen Stadtbus und wird davon erfasst. Mehrere Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall.
Von dpa
    Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Mann soll in Friedrichshafen unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und vor einen fahrenden Stadtbus geraten sein. Durch die eingeleitete Vollbremsung wurden vier Menschen im Bus leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch der 52-jährige Fußgänger soll leichte Verletzungen erlitten haben. Alle Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls vom Donnerstag.

