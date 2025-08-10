Von Autofahrer übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist mit einem wendenden Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Autofahrer habe bei seinem Wendemanöver in Sindelfingen (Kreis Böblingen) das Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. Mit einer Vollbremsung versuchte der 26-jährige Motorradfahrer demnach noch einen Unfall zu verhindern, doch er stürzte und rutschte gegen den Wagen. Ein Notarzt versorgte den gebrochenen Arm des Motorradfahrers und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

