Sommerferien: Auf diesen Strecken droht am Wochenende Stau

Wer am Wochenende auf den Fernstraßen Baden-Württembergs unterwegs ist, sollte besser etwas mehr Zeit einplanen. Das Innenministerium rechnet mit einem hohem Reise- und Ausflugsverkehr von Freitag bis Sonntag, wie aus einer Mitteilung hervorging. Grund dafür seien beginnende sowie weiterhin andauernde Sommerferien in vierzehn Bundesländern. In Baden-Württemberg selbst beginnen die Sommerferien erst Ende des Monats.

Das sind laut Innenministerium die staugefährdeten Strecken im Südwesten: