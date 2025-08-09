Seniorin fällt aus Auto und wird überrollt

Eine Seniorin ist aus ihrem Auto gefallen und von diesem überrollt worden. Sanitäter brachten die 70-Jährige mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlern zufolge stürzte die Frau beim Ein- oder Aussteigen aus ihrem Fahrzeug in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis). Das Fahrzeug rollte rückwärts, über die Seniorin.
Eine Zeugin habe den Vorfall nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz am Freitag bemerkt und das Auto angehalten, hieß es. Warum die Seniorin aus ihrem Wagen stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
