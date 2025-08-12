18-Jähriger fährt gegen Hauswand – 40.000 Euro Schaden

Ein 18-Jähriger hat im Rhein-Neckar-Kreis die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Der junge Mann war laut einer Polizeisprecherin in der Nacht in Dielheim unterwegs, als er mehrere Bäume touchierte, einen Gartenzaun durchbrach und schließlich gegen die Hauswand fuhr. Er wurde dabei leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Hauses blieben den Angaben zufolge unverletzt. Am Morgen prüfen Experten die Statik des Hauses nach dem Unfall.

Laut der Polizeisprecherin stand der junge Mann nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol und es habe sich auch kein medizinischer Notfall ereignet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.