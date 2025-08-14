Logo ka-news.de
Unfall: Pferdekutsche kippt um - Fahrerin schwer verletzt

Unfall

Eine Frau ist auf einer engen Straße mit einer Pferdekutsche unterwegs. Plötzlich kommt ihr ein Müllfahrzeug entgegen. Sie will ausweichen - mit schweren Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die 35-jährige Fahrerin der Pferdekutsche wird bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Die Fahrerin einer Pferdekutsche hat sich bei einem Ausweichmanöver schwer verletzt. Die 35-Jährige war auf einem engen Verbindungsweg im Rems-Murr-Kreis unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als sie dem Müllfahrzeug ausweichen wollte, habe sie die Kutsche auf eine Wiese umgelenkt. Dabei sei diese umgekippt. Durch den Sturz erschreckte sich das Pferd und floh.

    Anders als die 44-jährige Beifahrerin, die sich rechtzeitig von der Kutsche abwerfen konnte und unverletzt blieb, stürzte die Fahrerin. Sie habe die Zügel nicht losgelassen und sei mehrere Meter mitgeschleift worden, hieß es laut Mitteilung. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

