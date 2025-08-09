Logo ka-news.de
Unfall: Motorradfahrer überholt und kracht in abbiegendes Auto

Unfall

Motorradfahrer überholt und kracht in abbiegendes Auto

Ein Motorradfahrer sieht zu spät, dass Fahrzeuge vor ihm abbremsen und überholt. Dann trifft er ein davor abbiegendes Auto. Mit schweren Folgen.
Von dpa
    Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, alle anderen kamen mit dem Schrecken davon. (Symbolbild)
    Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, alle anderen kamen mit dem Schrecken davon. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Motorradfahrer ist schwer verletzt worden, weil er beim Überholen ein abbiegendes Auto übersehen hat. Der 30-Jährige fuhr am Freitag laut Polizei bei Reutlingen auf einer Landstraße hinter drei Fahrzeugen her. Das vorderste Auto habe demnach geblinkt und sei nach links abgebogen, woraufhin die anderen Autos abbremsten. Das habe der Motorradfahrer am Ende der Kolonne zu spät bemerkt und versucht zu überholen. Dabei sei sein Motorrad in den abbiegenden Wagen geprallt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

