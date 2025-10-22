Logo ka-news.de
Spezieller Einsatzort

Zwölf Verletzte wegen erhöhter Chlorkonzentration in Therme

Feuerwehreinsatz im Wellness-Bereich: Nach einem technischen Defekt in einer Therme mussten zwölf Menschen behandelt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    In einer Therme in Beuren ist die Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild)
    In einer Therme in Beuren ist die Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

    Wegen zu viel Chlor in einem Thermalbad in Beuren (Kreis Esslingen) sind zwölf Menschen verletzt worden. Sie hätten über Reizungen der Atemwege geklagt, teilte die Polizei mit. Die meisten seien vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Drei Menschen seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

    Nach aktuellem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zu der erhöhten Konzentration in einem Außenbecken der Anlage geführt haben, so die Polizei weiter. Eine komplette Räumung der Therme sei nach einer entsprechenden Messung der Feuerwehr nicht nötig gewesen.

