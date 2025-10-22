Zwölf Verletzte wegen erhöhter Chlorkonzentration in Therme

Wegen zu viel Chlor in einem Thermalbad in Beuren (Kreis Esslingen) sind zwölf Menschen verletzt worden. Sie hätten über Reizungen der Atemwege geklagt, teilte die Polizei mit. Die meisten seien vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Drei Menschen seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zu der erhöhten Konzentration in einem Außenbecken der Anlage geführt haben, so die Polizei weiter. Eine komplette Räumung der Therme sei nach einer entsprechenden Messung der Feuerwehr nicht nötig gewesen.