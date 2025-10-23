Logo ka-news.de
Polizei sucht nach Ursache: Brand in Neu-Ulm – 100.000 Euro Schaden, Katze stirbt

Brand in Neu-Ulm – 100.000 Euro Schaden, Katze stirbt

Flammen am frühen Morgen: Eine Frau bemerkt Brandgeruch und Feuer an einem Balkon. Die Hausbewohner retten sich ins Freie, doch für eine Katze kommt jede Hilfe zu spät. Der Schaden ist groß.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Neu-Ulm ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Eine Katze sei durch Rauchgase gestorben, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin hatte demnach am frühen Morgen Brandgeruch und Feuerschein an einem Balkon bemerkt. Das Feuer erfasste neben einer angrenzenden Terrassenüberdachung auch mehrere Räume im Erdgeschoss. Die Bewohner konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen und blieben laut Polizei unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

