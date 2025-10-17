Feuer in Flüchtlingswohnheim in Lindau

In einem als Flüchtlingswohnheim genutzten Mehrfamilienhaus in Lindau ist ein Feuer ausgebrochen. Ob durch den Zimmerbrand im ersten Stock Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar, wie es von der Polizei hieß. Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus im Stadtteil Heimesreutin von der Feuerwehr abgesucht wurde, konnten aber zumindest Todesfälle oder Schwerverletzte ausgeschlossen werden.

Das Feuer war in den Morgenstunden ausgebrochen, die Feuerwehr holte im Laufe des Einsatzes auch Bewohner aus dem Haus. Zur Ursache des Brandes gab es zunächst noch keine Erkenntnisse.