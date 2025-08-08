Parkende Autos mit Holzlatten beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat Holzlatten auf mehrere Autos in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geschmissen. Dadurch seien insgesamt vier geparkte Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Eine Einschätzung zur Schadenshöhe konnten die Ermittler bislang nicht geben. Ebenso unklar war, woher die Holzlatten kamen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

